В России выявили 6,5 тысяч новых заражений коронавирусом

По состоянию на 9 июля на территории России зафиксировали 6 509 новых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

По информации оперштаба, у 1 778 из заболевших коронавирус выявили как у контактных лиц, у них отсутствуют клинические проявления болезни. В общей сложности, с начала пандемии число больных COVID-19 увеличилось до 707 301 человека, случаи инфекции регистрировались в каждом регионе страны.

Кроме того, за сутки от коронавируса скончались 176 пациентов. Таким образом, число жертв опасного заболевания в России достигло 10 843 человек. К счастью, количество выписанных по выздоровлению людей стремительно увеличивается — за прошедшие сутки выздоровели 8 805 пациентов, а с начала пандемии — 481 316 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге коронавирус по-прежнему бьет рекорды: за сутки выявили уже 292 новых случая.