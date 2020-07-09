Коронавирус в Петербурге: 292 новых случая за сутки

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 предоставил сегодня, 9 июля, новые данные по заболеваемости коронавирусной инфекции в России.

За прошедшие сутки в Северной столице COVID-19 диагностирован у 292 пациентов. Выздороветь и вернуться к своей прежней жизни без болезни смогли за сутки 182 человека. Скончались от тяжелого течения заболевания и возникших осложнений еще 36 человек.

В общей сложности, за все время эпидемии, в Петербурге зафиксировано 26681 случаев коронавируса. Выздороветь смогли уже 20734 петербуржца. Умерло за период эпидемии в городе 1520 человек.

Стоит отметить, что общее количество заболевших в России уже превысило 700 тысяч. По состоянию на 10:35, 9 июля, подтверждено 707301 случаев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минздраве рассказали о самых частых осложнениях при коронавирусе.