В Петербурге вынесли приговор анестезиологу, обвиняемому в изнасиловании пациенток

Ленинский районный суд признал виновным врача-анестезиолога Армена Оганесяна, работающего в городском консультативно-диагностическом центре «Ювента».

Виновным врач оказался в шести эпизодах противоправных действий, которые совершал в отношений пациенток центра. Речь идет об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Отбывать 10-летнее наказания Оганесян будет в колонии строгого режима. Помимо этого, ему запрещено работать по профессии врача в течении 6 лет.

Также, после отбытия срока мужчина не сможет никуда уехать. Жить ему необходимо будет в пределах МО. Место жительства и пребывания менять тоже не получится. Для осуществления контроля, Оганесян раз в месяц будет подтверждать регистрацию.

Также, суд взыскал с виновного денежную компенсацию за причиненный моральный вред в размере 70 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мужчине предъявили обвинение в изнасиловании двух девочек на Черной речке.