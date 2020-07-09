Мусорные полигоны могут исчезнуть из Ленобласти через 3 года

Большие участки территорий, наполненные мусором, ликвидируют к 2023 году.

Накануне прошло заседание Законодательного собрания Ленинградской области, на которых обсуждались будущие изменения, связанные с «мусорной реформой». Встреча прошла во главе губернатора региона Александра Дрозденко. Об этом сообщает телеканал «78».

В ближайшее время в области проведут конкурс и выберут организацию, на которую возложат полномочия, связанные со строительным мусором. Речь идет о подборе территорий под отходы, утилизации и переработке, а также контроле передвижения мусора и его вывоза за пределы региона.

Уже в 2023 в Ленобласти вплотную подойдут к переработке мусора, и примут решение о закрытии мусорных полигонов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мусорный полигон «Северная Самарка» будет закрыт: слухи о расширении оказались фейком.