Мусорный полигон «Северная Самарка» будет закрыт: слухи о расширении оказались фейком

Председатель Комитета по природным ресурсам Ленинградской области Павел Немчинов сообщил, что уже дал распоряжение остановить вырубку леса в этом районе, пока не будет решен вопрос о дальнейших действиях в отношении этой территории. Фото: https://vk.com/poligon_samarka

Председатель Комитета по природным ресурсам Ленинградской области Павел Немчинов сообщил, что уже дал распоряжение остановить вырубку леса в этом районе, пока не будет решен вопрос о дальнейших действиях в отношении этой территории. Фото: https://vk.com/poligon_samarka

Мусорный полигон «Северная Самарка» в Ленобласти будет закрыт в следующем году, несмотря на то, что социальные сети пестрят сообщениями о якобы расширении свалки.

В Сети активно распространяется информация, что ради расширения «Северной Самарки» вырубают лес. В группе «Полигон «Северная Самарка». Нет свалке!» в социальной сети «Вконтакте» в пятницу, 3 июля появилось сообщение о скорых работах на территории полигона. Автор новости пишет, что уже вечером на карьере должны начаться работы.

«К вечеру будет поле, много техники. Потом засыпят, как обычно, мусором», – пишет анонимный юзер. Эта новость, как и другие слухи о расширении полигона, являются фейковыми. На территории карьера действительно проводятся работы, однако они связаны с его разработкой, а не расширением «Северной Самарки». Журналисты Оnline47.ru предполагают, что участившие новости о полигоне являются намеренной провокацией.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в районе «Меги Дыбенко» 3 июля загорелись мусор и покрышки.