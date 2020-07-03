Возле «Меги Дыбенко» загорелось 300 «квадратов» мусора и покрышек

Возле &#171;Меги Дыбенко&#187; загорелось 300 &#171;квадратов&#187; мусора и покрышек
Густой черный дым объял Мурманское шоссе. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp

На территории Ленинградской области, неподалеку от торгового центра «Мега Дыбенко» произошло возгорание. Пожар охватил свалку и покрышки.

Инцидент произошел в пятницу, 3 июля. Площадь, объятая огнем, продолжает увеличиваться, сейчас она достигла 300 квадратных метров. Первыми о случившемся рассказали очевидцы, поделившись видеозаписью пожара в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Дополнительную информацию озвучили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу. Оказалось, что загорелась промзона и на борьбу с огнем уже отправлены бригады пожарных и спасателей. По предварительным данным, в огне никто не пострадал.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром 3 июля на улице Матроса Железняка загорелась квартира. С огнем на площади в шесть квадратных метров боролись 12 пожарных.

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