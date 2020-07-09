Евразийский банк развития профинансирует строительство ВСД

Евразийский банк развития (ЕАБР) примет участие в строительстве Широтной магистрали и трамвайной линии Купчино — Шушары — Славянка. Соглашение о намерениях 9 июля подписали губернатор Александр Беглов и председатель правления банка Николай Подгузов.

Соглашение направлено на реализацию и финансирование инвестиционных проектов развития транспортной и коммунальной инфраструктуры Петербурга.

«От того, насколько быстро и эффективно будут реализованы эти проекты, зависит развитие экономики Петербурга и качество жизни горожан», — сказал Беглов.

ЕАБР принимал участие в финансировании таких проектов как реконструкция первой очереди аэропорта Пулково и строительство Западного скоростного диаметра.