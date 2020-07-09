Евразийский банк развития профинансирует строительство ВСД

Евразийский банк развития профинансирует строительство ВСД
Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов. Фото: gov.spb.ru

Евразийский банк развития (ЕАБР) примет участие в строительстве Широтной магистрали и трамвайной линии Купчино — Шушары — Славянка. Соглашение о намерениях 9 июля подписали губернатор Александр Беглов и председатель правления банка Николай Подгузов.

Соглашение направлено на реализацию и финансирование инвестиционных проектов развития транспортной и коммунальной инфраструктуры Петербурга.

«От того, насколько быстро и эффективно будут реализованы эти проекты, зависит развитие экономики Петербурга и качество жизни горожан», — сказал Беглов.

ЕАБР принимал участие в финансировании таких проектов как реконструкция первой очереди аэропорта Пулково и строительство Западного скоростного диаметра.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге реконструируют дореволюционную постройку — Лесной корпус на территории санатория «Сестрорецкий курорт».

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