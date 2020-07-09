В Петербурге подтвердили смерть 19 мужчин и 17 женщин от коронавируса

В Петебурге подтвердили новые смерти от коронавируса. Фото: unsplash.com

В Петебурге подтвердили новые смерти от коронавируса. Фото: unsplash.com

В Петербурге зарегистрировали 36 смертей от коронавирусной инфекции. Пациенты скончались в апреле, июне и июле, однако причина их смерти была установлена только на этой неделе.

Среди умерших 19 мужчин в возрасте от 33 до 87 лет и 17 женщин в возрасте от 60 до 90 лет, сообщает в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Установлено, что к смерти пациентов привела двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусом. Умершие имели ряд хронических болезней, включая кардиосклероз, атеросклероз, ожирение, цироз печени, гипертонию и онкологические заболевания.

Общее число умерших от коронавируса в Петербурге достигло 1 тыс. 520.

С начала пандемии в городе заразился 26 тыс. 681 человек (+292 за сутки). Выздоровели 20 тыс. 734 пациента (+182).