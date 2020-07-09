Prisma оштрафовали за рассылку рекламы по СМС

Петербуржцу без согласования пришла рассылка от Prisma. Фото: unsplash.com

Петербуржцу без согласования пришла рассылка от Prisma. Фото: unsplash.com

Санкт-Петербургское УФАС России оштрафовало ООО «Призма» на 100 тыс. рублей за несогласованную рассылку. Ритейлера поймали на нарушении закона о рекламе.

Жителю Петербурга, который не давал согласие на получение рассылки от ритейлера, пришло сообщение с текстом: «Добрый день! Мы открылись! Новая PRISMA по адресу наб. Мойки, 73».

«В соответствии с ч. 1 ст.14.3 КоАП РФ организации назначен штраф в размере 100 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе УФАС России по Петербургу.

По закону о рекламе, смс-рассылка допускается только при предварительном согласии абонента.