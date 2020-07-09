Prisma оштрафовали за рассылку рекламы по СМС

Санкт-Петербургское УФАС России оштрафовало ООО «Призма» на 100 тыс. рублей за несогласованную рассылку. Ритейлера поймали на нарушении закона о рекламе.
Жителю Петербурга, который не давал согласие на получение рассылки от ритейлера, пришло сообщение с текстом: «Добрый день! Мы открылись! Новая PRISMA по адресу наб. Мойки, 73».
«В соответствии с ч. 1 ст.14.3 КоАП РФ организации назначен штраф в размере 100 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе УФАС России по Петербургу.
По закону о рекламе, смс-рассылка допускается только при предварительном согласии абонента.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на территории санатория «Сестрорецкий курорт» реконструируют Лесной курорт. Зданию планируют вернуть облик времен Серебряного века. В те годы гостями Лесного корпуса были Максим Горький, Владимир Маяковский, Корней Чуковский и другие.