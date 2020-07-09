Актриса Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом

Девушка встречается с 46-летним спортсменом – разница в возрасте и возмутила общественность.

Об этом стало известно сегодня, 9 июля. Обо всем актриса Елизавета Арзамасова рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она отреагировала на критику своих поклонников, которые возмущаются из-за отношений 25-летней знаменитости с 46-летним продюсером ледовых шоу Ильей Авербухом. Она отметила, что не понимает, почему все так возмущаются – неужели «мир на голову рухнул». Арзамасова удивлена, что люди считают, будто они лучше знают, «что ей нужно».

Актриса считает, что поклонникам должно быть все равно, с кем она встречается и напомнила, что помимо публичной жизни есть еще и личная.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Сябитова объяснила, почему стоит встречаться с тремя мужчинами одновременно.