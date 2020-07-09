Фильм об Эрмитаже получил премию «Серебряная лента» в Италии

Кадр из документального фильма об Эрмитаже. Фото: NevafilmEmotion

Кадр из документального фильма об Эрмитаже. Фото: NevafilmEmotion

Документальный фильм-путешествие по Эрмитажу победил в номинации «Искусство» итальянской кинопремии «Серебряная лента» (Nastro d’argento).

Режиссером картины «Эрмитаж. Сила искусства» выступил Микеле Малли, в роли гида предстал итальянский актер Тони Сервилло («Великая красота», «Лоро», «Изумительный»), пишет ТАСС со ссылкой на центр «Эрмитаж-Италия» в Венеции.

Премьера документального фильма состоялась в Италии осенью 2019 года. Перед российскими зрителями картина предстала в декабре.

Лауреатами «Серебряной ленты» в этом году также стали Роберто Бениньи, Маттео Гарроне, Сервилло и Педро Альмодовр.

Фильм знакомит зрителей с красотой Петербурга и произведениями искусства и литературы. На кадрах запечатлены интерьеры Зимнего дворца, реставрационный центр «Старая Деревня», здание Главного штаба и коллекция европейского изобразительного искусства.