Фильм об Эрмитаже получил премию «Серебряная лента» в Италии

Документальный фильм-путешествие по Эрмитажу победил в номинации «Искусство» итальянской кинопремии «Серебряная лента» (Nastro d’argento).
Режиссером картины «Эрмитаж. Сила искусства» выступил Микеле Малли, в роли гида предстал итальянский актер Тони Сервилло («Великая красота», «Лоро», «Изумительный»), пишет ТАСС со ссылкой на центр «Эрмитаж-Италия» в Венеции.
Премьера документального фильма состоялась в Италии осенью 2019 года. Перед российскими зрителями картина предстала в декабре.
Лауреатами «Серебряной ленты» в этом году также стали Роберто Бениньи, Маттео Гарроне, Сервилло и Педро Альмодовр.
Фильм знакомит зрителей с красотой Петербурга и произведениями искусства и литературы. На кадрах запечатлены интерьеры Зимнего дворца, реставрационный центр «Старая Деревня», здание Главного штаба и коллекция европейского изобразительного искусства.
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