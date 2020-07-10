«Герой»: петербуржец догнал на Колтушском шоссе пьяного водителя и вызвал наряд

Среди ночи бдительный петербуржец предотвратил возможную аварию. Мужчина догнал пьяного водителя, забрал у него ключи и вызвал правоохранителей.
Инцидент случился сегодня ночью, 10 июля, на Колтушском шоссе. О поступке водителя рассказали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
Горожанин заметил на дороге легковушку, которая прерывисто ехала. Он проехал за ней несколько километров и догнал на Колтушском шоссе. Автомобилист оказался в нетрезвом виде.
В комментариях к записи пользователи отметили, что мужчина мог предотвратил дорожно-транспортное происшествие.
«Герой», — написал пользователь.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Савушкина среди ночи вспыхнула легковушка. Транспортное средство полностью выгорело.