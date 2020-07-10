В Отрадном легковушка сбила маленькую велосипедистку

В Кировском районе Ленобласти выясняют обстоятельства ДТП с участием десятилетней велосипедистки. Ребенка сбил легковой автомобиль.

Дорожный инцидент случился в четверг, 9 июля. По предварительным данным, автомобиль Daewoo Nexia, которым управлял мужчина, снес велосипедистку в Отрадном. Ребенок пересекал две дороги во дворе.

Как сообщило УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и области, девочка получила травмы, в настоящее время она находится в удовлетворительном состоянии.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Комсомольской площади водитель ВАЗ сбил 40-летнего роллера. Мужчина получил травмы средней степени тяжести.