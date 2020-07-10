На Комсомольской площади водитель ВАЗ сбил 40-летнего роллера

В Кировском районе Петербурга произошло ДТП с участием пешехода. Стали известны подробности случившегося.

Дорожный инцидент произошел в ночь на пятницу, 10 июля, у дома №3 по Комсомольской площади. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщила пресс-служба УГИБДД по городу и Ленобласти, автомобиль ВАЗ-21099, за рулем которого находился 20-летний парень, сбил 40-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть на роликах. В результате дорожного происшествия роллер получил травмы средней степени тяжести.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец догнал на Колтушском шоссе пьяного водителя и вызвал наряд.