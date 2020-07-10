В России хотят увеличить размер автомобильных штрафов

В России хотят увеличить размер автомобильных штрафов
Вопрос пока обсуждается. Фото: Pixabay

Некоторые могут увеличиться сразу в несколько раз.

Об этом стало известно 10 июля. Обо всем пишут РИА Новости. Общероссийский народный фронт выступил с предложением увеличить размер автомобильных штрафов. Так, проезд на красный свет может стоить не тысячу, а пять тысяч рублей. На пять тысяч также хотят штрафовать водителей с подложными номерами – сейчас за это нарушение берут две тысячи рублей.

«За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода»,

— заявил Шкуматов.

Штрафовать предложили и велосипедистов, которые катаются в пьяном состоянии – с них возьмут пять тысяч рублей. Таким образом, штрафы могут вырасти в несколько раз.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге бизнесмена оштрафовали на 20 тысяч за дачу взятки полицейскому.

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