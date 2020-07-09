В Петербурге бизнесмена оштрафовали на 20 тысяч за дачу взятки полицейскому

Кроме того, прокуратура возбудила в отношении коммерческой организации дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Фото: pixabay.com

Кроме того, прокуратура возбудила в отношении коммерческой организации дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Фото: pixabay.com

Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга признала виновным предпринимателя Максима Голякова в даче взятки сотруднику правоохранительных органов.

По сведениям суда, 3 марта текущего года на территории торговой зоны «Торг-Сервис» на проспекте Ветеранов, 139, корпус 4, мужчина передал 20 тысяч рублей должностному лицу полиции, чтобы последний не проводил проверку по факту продажи нелегальной табачной продукции, у которой отсутствовали маркировки либо были нанесены иностранным государствами.

Голякова обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области инженера, работающего на областной атомной электростанции подозревают в получении взятки. Его задержали в Сосновом Бору в момент передачи денег.