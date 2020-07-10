В ВОЗ оценили возможность второй волны COVID-19 в России

В ВОЗ оценили возможность второй волны COVID-19 в России
Для успешной борьбы с вирусом необходимо прервать цепочку распространения болезни. Фото: pixabay.com

Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович заявила, что вторая вспышка коронавирусной инфекции в России может начаться даже «завтра», если люди начнут забывать о мерах безопасности.

Эксперт также поделилась тревожащим фактом: более двух недель суточный прирост пациентов с COVID-19 не снижается, а значит, эпидемия не собирается идти на спад. Вуйнович считает, что во многом распространение заболевания зависит от граждан. К примеру, в России люди, контактировавшие с зараженными, не соблюдают самоизоляцию, тогда как, к примеру, в европейцы в подобной ситуации остаются на строгий карантин, пишет РИА Новости.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что текущие показатели свидетельствуют о цепочке заражений, которую не получается прервать из-за несознательности окружающих.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всемирной организации здравоохранения допустили вероятность повторного введения строгих ограничений из-за COVID-19.

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