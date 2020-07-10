Баскетболист Колтон Айверсон официально покидает «Зенит»

Баскетболист Колтон Айверсон официально покидает &#171;Зенит&#187;
Игрок покидает клуб. Фото: Pixabay

Срок контракта истек, новый заключать не стали.

Об этом стало известно сегодня, 10 июля. Обо всем сообщает Nevasport со ссылкой на пресс-службу клуба. Баскетболист Колтон Айверсон покидает «Зенит», так как его контракт истек, а новый заключен был. «Сине-бело-голубые» поблагодарили игрока за все и пожелали ему удачи в дальнейшем.

Напоминаем, что в прошлом сезоне Единой лиги ВТБ Айверсон выходил на паркет 11 раз, в рамках которых в среднем набирал 7,9 очков. Также он принимал участие в Евролиге – во время 26 матчей он набирал 5,6 очков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что баскетбольный «Зенит» хочет купить Люка Сикму. Новостью поделился журналист, который уверяет, что переговоры ведутся довольно успешно.

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Баскетболист Колтон Айверсон официально покидает «Зенит»