Баскетбольный «Зенит» хочет купить Люка Сикму

Баскетбольный &#171;Зенит&#187; хочет купить Люка Сикму
С баскетболистом ведутся переговоры. Фото: www.instagram.com/luke_sikma

Игрок может в ближайшее время подписать контракт.

Об этом стало известно сегодня, 8 июля. Обо всем сообщает Nevasport. Баскетболист, играющий за берлинский клуб «Альба» Люк Сикма, может в ближайшее время заключить контракт с петербургским «Зенитом». Новостью поделился журналист, который уверяет, что переговоры ведутся довольно успешно.

О Сикме известно, что он входит в десятку наиболее эффективных игроков Евролиги. В текущем сезоне он набирал в среднем 9,7 очков, так что приобретение для «Зенита» бесспорно хорошее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в «Зенит» может перейти греческий баскетболист с зарплатой 3 млн евро в год. 31-летний Калатес находится в дружеских отношения с текущим наставником «Зенита» Хави Паскуалем.

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