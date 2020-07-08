Баскетбольный «Зенит» хочет купить Люка Сикму

Игрок может в ближайшее время подписать контракт.

Об этом стало известно сегодня, 8 июля. Обо всем сообщает Nevasport. Баскетболист, играющий за берлинский клуб «Альба» Люк Сикма, может в ближайшее время заключить контракт с петербургским «Зенитом». Новостью поделился журналист, который уверяет, что переговоры ведутся довольно успешно.

О Сикме известно, что он входит в десятку наиболее эффективных игроков Евролиги. В текущем сезоне он набирал в среднем 9,7 очков, так что приобретение для «Зенита» бесспорно хорошее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в «Зенит» может перейти греческий баскетболист с зарплатой 3 млн евро в год. 31-летний Калатес находится в дружеских отношения с текущим наставником «Зенита» Хави Паскуалем.