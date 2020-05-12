В «Зенит» может перейти греческий баскетболист с зарплатой 3 млн евро в год

"Зенит" готов платить Калатесу почти 3 млн евро в год, поскольку вокруг него хотят собирать обновленный состав команды. Фото: Baltphoto

"Зенит" готов платить Калатесу почти 3 млн евро в год, поскольку вокруг него хотят собирать обновленный состав команды. Фото: Baltphoto

Петербургский баскетбольный клуб заинтересовался приобретением греческого спортсмена, защитника команды «Панатинаикоса» Ника Калатеса.

Сине-бело-голубые готовы платить греческому игроку 2,7 миллиона евро в год, передает NevaSport.ru. Такая сумма объясняется тем фактом, что Калатес должен стать центральной фигурой в новом составе баскетбольного клуба Петербурга.

31-летний Калатес находится в дружеских отношения с текущим наставником «Зенита» Хави Паскуалем. До того, как занять эту должность, Паскуаль тренировал «Панатинаикос». Отметим, что Калатес в 2012-2013 годах выступал за «Локомотив-Кубань» в матчах Единой Лиги ВТБ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что одного из самых ожидаемых боев, между Нумаргомедовым и Фергюсоном, можно не ждать. Впервые за 8 лет последний проиграл сражение, поэтому встреча боксеров не состоится.