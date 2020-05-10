Фергюсон не сразится с Нурмагомедовым, так как проиграл Гэтжи

Фергюсон не сразится с Нурмагомедовым, так как проиграл Гэтжи
Тони не прокомментировал поражение. Фото: Instagram @tonyfergusonxt

Тони Фергюсон проиграл Джастину Гэтжи в борьбе за временный титул чемпиона в легком весе на турнире UFC, состоявшемся в Джексонвилле.

Последний отправил Фергюсона в технический нокаут. Поединок двух знаменитых спортсменов длился пять раундов. На последней пятиминутке бой был остановлен судьей из-за травмы ноги, которую получил Тони. Таким образом, Гэтжи стал победителем и, соответственно, временным чемпионом UFC по боксу в легком весе.

Вследствие этого, встреча Фергюсона и российского бойца Хабиба Нурмагомедова, также выступающего под эгидой американской UFC, не состоится.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как одержать победу над воспитанницами Этери Тутберидзе, катающим очень яркие программы со сложными элементами, в частности — четвернями прыжками.

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Фергюсон не сразится с Нурмагомедовым, так как проиграл Гэтжи