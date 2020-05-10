Фергюсон не сразится с Нурмагомедовым, так как проиграл Гэтжи

Тони Фергюсон проиграл Джастину Гэтжи в борьбе за временный титул чемпиона в легком весе на турнире UFC, состоявшемся в Джексонвилле.

Последний отправил Фергюсона в технический нокаут. Поединок двух знаменитых спортсменов длился пять раундов. На последней пятиминутке бой был остановлен судьей из-за травмы ноги, которую получил Тони. Таким образом, Гэтжи стал победителем и, соответственно, временным чемпионом UFC по боксу в легком весе.

Вследствие этого, встреча Фергюсона и российского бойца Хабиба Нурмагомедова, также выступающего под эгидой американской UFC, не состоится.

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