Мировая чемпионка по фигурному катанию Елизавета Туктамышева, рассказала, как ей удается конкурировать с юными воспитанницами Этери Тутберидзе.

Во-первых, по словам спортсменки, она хочет продемонстрировать свои нынешние программы, которые самой Туктамышевой очень нравятся. Она также отметила, что обыгрывать молодых фигуристок, которых выпускает Тутберидзе, сложно, поскольку они выполняют сложные элементы, в частности — четверные прыжки.

Для победы приходится делать программу крайне разнообразной и исполнять без малейшей погрешности, чтобы получить самые высокие баллы за все элементы. «Но это действительно нужно быть гением, мне кажется, чтобы сейчас быть на высшей ступени пьедестала», — передает слова Елизаветы NevaSport.ru.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» может стать чемпионом Российской премьер-лиги по футболу (РПЛ) досрочно.