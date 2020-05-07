Фигуристка Туктамышева рассказала, как победить учениц Тутберидзе

Фигуристка Туктамышева рассказала, как победить учениц Тутберидзе
Елизавета Туктамышева является чемпионкой Европы и мира 2015 года. Фото: NevaSport.ru

Мировая чемпионка по фигурному катанию Елизавета Туктамышева, рассказала, как ей удается конкурировать с юными воспитанницами Этери Тутберидзе.

Во-первых, по словам спортсменки, она хочет продемонстрировать свои нынешние программы, которые самой Туктамышевой очень нравятся. Она также отметила, что обыгрывать молодых фигуристок, которых выпускает Тутберидзе, сложно, поскольку они выполняют сложные элементы, в частности — четверные прыжки.

Для победы приходится делать программу крайне разнообразной и исполнять без малейшей погрешности, чтобы получить самые высокие баллы за все элементы. «Но это действительно нужно быть гением, мне кажется, чтобы сейчас быть на высшей ступени пьедестала», — передает слова Елизаветы NevaSport.ru.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» может стать чемпионом Российской премьер-лиги по футболу (РПЛ) досрочно.

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