«Зенит» могут досрочно объявить чемпионом

Сезон российской премьер-лиги может быть досрочно завершен в связи с пандемией коронавируса. В этом случае «Зенит» будет объявлен чемпионом.

По данным источника «Спорт-Экспресс», решение о досрочной остановке сезона РПЛ планируют принять 15 мая на исполкоме Российского футбольного союза (РФС) с учетом мнения большинства клубов, пишет NevaSport.

Если это произойдет, будет реализован сценарий, о котором говорил генеральный секретарь РФС Александр Алаев: «Зенит» объявят чемпионам, а в еврокубки команды выйдут в соответствии с занимаемыми на данный момент местами.

В этом случае «Зенит» и московский «Локомотив» выйдут в групповой этап Лиги чемпионов напрямую, а «Краснодар» сыграет в третьем раунде квалификации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» организовал бесплатную доставку горячих обедов для медперсонала Боткинской больницы в условиях пандемии коронавируса.