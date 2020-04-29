«Зенит» доставит обеды медперсоналу Боткинской больницы

Клуб будет обеспечивать врачей бесплатной едой каждый день.

Об этом стало известно сегодня, 29 апреля. Обо всем сообщается на сайте петербургского футбольного клуба. «Зенит» организовал бесплатную доставку горячих обедов для медперсонала Боткинской больницы в Санкт-Петербурге – теперь сотрудники будут обеспечены едой каждый день. Генеральный директор Александр Медведев заявил, что нужно помогать врачам, которые приняли на себя удар в борьбе с коронавирусной инфекцией. Он отметил, что клуб в первую очередь хочет поддержать дух медиков, чтобы они чувствовали, что не одиноки.

Напоминаем, что Боткинская больница стала первым медучреждением города, куда госпитализировали коронавирусных больных.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» проведет музыкальный онлайн-фестиваль. Посмотреть выступление музыкантов можно будет уже на Первомай.