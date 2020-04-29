«Зенит» доставит обеды медперсоналу Боткинской больницы

&#171;Зенит&#187; доставит обеды медперсоналу Боткинской больницы
Медиков накормят обедами. Фото: Pixabay

Клуб будет обеспечивать врачей бесплатной едой каждый день.

Об этом стало известно сегодня, 29 апреля. Обо всем сообщается на сайте петербургского футбольного клуба. «Зенит» организовал бесплатную доставку горячих обедов для медперсонала Боткинской больницы в Санкт-Петербурге – теперь сотрудники будут обеспечены едой каждый день. Генеральный директор Александр Медведев заявил, что нужно помогать врачам, которые приняли на себя удар в борьбе с коронавирусной инфекцией. Он отметил, что клуб в первую очередь хочет поддержать дух медиков, чтобы они чувствовали, что не одиноки.

Напоминаем, что Боткинская больница стала первым медучреждением города, куда госпитализировали коронавирусных больных.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» проведет музыкальный онлайн-фестиваль. Посмотреть выступление музыкантов можно будет уже на Первомай.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
боткинская больница зенит помощь
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Аэрофлот» обменяет отмененные авиабилеты на ваучеры
«Зенит» доставит обеды медперсоналу Боткинской больницы
СК проверит публикации о двойном гражданстве Мизулиной
Дело о смертельном ДТП в Петергофе дошло до суда
В Москве покупатель откусил часть уха охраннику «Пятерочки»
Третий пакет мер поддержки бизнеса анонсировали в Петербурге
В Пулково встречают россиян из Италии и Шри-Ланки
В Петербурге вводят масочный режим, вот только средства защиты найти все ...