«Зенит» проведет музыкальный онлайн-фестиваль

Посмотреть выступление музыкантов можно будет уже на Первомай.

Об этом стало известно сегодня, 28 апреля. Обо всем сообщает NevaSport. Петербургский футбольный клуб «Зенит» собирается провести музыкальный онлайн-фестиваль в честь первого мая. В нем примут участие местные группы — Ze Fish, НЭП и «Лица», в конце для россиян споет лидер группы «Бригадный подряд» Анатолий Скляренко. Ведущим фестиваля станет блогер и экскурсовод Федор Погорелов.

Стать участником мероприятия можно перейдя в официальное сообщество клуб во «Вконтакте» – начало назначено на семь часов вечера.

Напоминаем, что это не первый онлайн-концерт, который проводит «Зенит». На прошлых выступали коллективы «Пролетарское танго» и Animal ДжаZ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что группа Pink Floyd покажет записи старых концертов. Музыканты выкладывают видеозаписи каждую пятницу, чтобы развлечь поклонников.