Собор святой Софии в Турции снова станет мечетью

Софийский собор был возведен по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. После того как турки захватили Константинополь, его сделали мечетью, но в 1935 году президент Ататюрк присвоил святыне статус музея. Фото: pixabay.com

Софийский собор был возведен по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. После того как турки захватили Константинополь, его сделали мечетью, но в 1935 году президент Ататюрк присвоил святыне статус музея. Фото: pixabay.com

Собор Святой Софии в столице Турции Стамбуле снова официально признан мечетью. До этого времени, с 1934 года, Святая София Константинопольская носила статус музея.

В пятницу, 10 июля, суд признал незаконным и вследствие этого отменил решение правительства Турции от 1934 года, когда собору присвоили статус музея. Еще 5 июня нынешний президент Реджеп Тайип Эрдоган распорядился подготовить здание к превращению в мечеть, а 2 июля Верховный суд страны постановил, что по указу главы государства статус собора может быть изменен.

Депутаты российской Государственной думы, между тем, направляли обращение Великому национальному собранию Турции, в котором просили не делать этого, поскольку поспешное изменение статуса собора может принести ущерб, в том числе, гражданам России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что туристического агентство Tez Tour возобновило работу офиса в Турции.