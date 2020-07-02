Tez Tour возобновил работу офиса в Турции

Речь идет о собственном принимающем офисе, который вновь начнет работу для подготовки к обслуживанию туристов.

Напомним, 30 июня представители туроператора Tez Tour сообщили, что прекратили сотрудничество с турецкой компанией Kilit Global. Именно эта компания в Турции отвечала за обслуживание клиентов Tez Tour с 2015 года. Сторонам не удалось уладить вопрос о продлении договоренностей, поэтому сотрудничество было завершено. Об этом сообщает пресс-служба Tez Tour.

Отмечается, что владельцам уже купленных туров не стоит из-за этого волноваться. В стране пребывания их обслужат в полном объеме в любом случае.

В связи с этим, собственный принимающий офис туроператора уже сейчас начнет налаживать свою работу, а также усиливать штат сотрудников. Данное решение является весьма рациональным, ведь в настоящее время количество прибывающих туристов небольшое из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Пока авиасообщение не будет восстановлено, компания сможет наладить свою работу в полном объеме во всех направлениях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Турция ждет российских туристов и готова организовать чартеры.