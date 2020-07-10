Россия с 15 июля начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения

Россия с 15 июля начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения
Напомним, что Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Фото: pixabay.com

Ограничения на полеты начнут постепенно снимать уже в ближайшее время.

В России улучшается ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекции. Это позволяет властям инициировать переговоры с некоторыми странами для восстановления авиасообщения. При этом, перелеты вновь должны стать взаимными.

Разумеется, страны, с которыми сообщении восстановят в первую очередь, должны будут соответствовать определенным критериям. О них рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге. Об этом сообщают РИА-новости.

Главным условием для успешных переговоров будет являться уровень заболеваемости в странах. Для того, чтобы россияне смогли вновь отправиться в другую страну, в ней должно фиксироваться менее 40 случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения (показатель рассчитывается за 14 дней инкубационного периода). Прирост заболевших при этом должен ограничиваться максимум 1%.

Чтобы въехать в Россию, иностранцы из стран, с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, должны будут предоставить анализ на отсутствие болезни. В случае отсутствия справки, они будут отправляться в обсерватор и ждать результатов анализа. Вновь вернувшиеся из других стран россияне смогут сдать тест уже дома.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авиакомпаниям разрешили выдавать ваучеры вместо денег за перелеты.

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