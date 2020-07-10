Стало известно, как продолжат работу образовательные учреждения в Петербурге

Родители, которым не с кем оставить своих детей, могут продолжать отправлять их в детские сады.

Сегодня, 10 июля, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал документ, с помощью которого были внесены в постановление правительства №121.

Таким образом, работа учреждений, воспитанниками которых являются дошкольники, продлевается до 26 июля. Отметим, что по-прежнему сохранится условие, благодаря которому в каждой группе одновременно смогут присутствовать лишь по 12 детей. Подать заявку на зачисление в дежурную группу могут все жители Северной столицы, но прежде всего места смогут получить те родители, которые работают на предприятиях или учреждениях, на которые не распространяются до сих пор действующие ограничительные меры. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Изменения коснулись и учреждений дополнительного и профессионального образования. До 26 июля продолжать деятельность они смогут лишь дистанционно. Дальнейший режим работы будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации.

Также, отправить детей и молодежь в организации отдыха, находящиеся на территории Петербурга, не получится до 31 августа.

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