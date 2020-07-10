В Петербурге рестораны и кафе останутся закрыты

В Петербурге рестораны и кафе останутся закрыты
Ресторанам восстановиться будет тяжелее всего, считают предприниматели. Фото: pixabay.com

Ранее рассматривался вариант возобновления работы заведений общественного питания с 12 июля.

Ситуация с коронавирусной инфекцией в городе пока что остается непростой. Данное условие не позволяет открыть заведения общепита. Поэтому, петербуржцам придется отложить встречи за чашечкой кофе в своем излюбленном кафе.

Эпидемиологическая обстановка в Северной столице тяжелая, хоть свободных коек в больницах достаточно, а количество госпитализаций уменьшается. Поэтому снятие ограничений в сфере питание решили перенести на более поздний срок. Об этом сообщает АБН с ссылкой на вице-губернатора Петербурга Евгения Елина.

Пока что неизвестно, какие очередные ограничения власти снимут в ближайшем будущем. Но уже очевидно, что снимать их полностью не будут.

Елин рассказал, что сначала от ограничений освободят общепит, потом гипермаркеты, а после сферу туризма. В самую последнюю очень начнут работу торговые центры.

В настоящий моменты все кафе и рестораны работают в формате «на вынос». При заведении можно пообедать в случае, если у него предусмотрена летняя терраса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские рестораны ввели депозит за бронь мест на террасах.

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Евгений Елин коронавирус общепит ограничительные меры


 

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