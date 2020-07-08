Петербургские рестораны ввели депозит за бронь мест на террасах

Петербургские рестораны ввели депозит за бронь мест на террасах
Многие заведения работают без брони. Фото: pixabay

В Петербурге с 29 июня разрешили работу летних террас кафе и ресторанов. Некоторые заведения решили брать депозиты за бронирование столика на свежем воздухе.

Так, в ресторане «Счастье» придется заплатить 1,5 тыс. рублей с человека. Столик на четверых обойдется в шесть тысяч.

Как сообщает «Комсомольская правда — Петербург», еще дороже такая трапеза будет стоить в ресторане «География» — 2 тыс. рублей. Платить за бронь нужно в пятницу, субботу и воскресенье.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в одном из районов Северной столицы реконструируют дореволюционную постройку — Лесной корпус на территории санатория «Сестрорецкий курорт». Зданию возвращают облик времен Серебряного века.

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