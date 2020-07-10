В Пулково заявили о готовности возобновления международных рейсов

Аэропорт Северной столицы вновь готов отправлять самолеты в другие страны, а также принимать их оттуда. Решение остается за властями города.

Уведомление о готовности начать работу с международными рейсами, представители «Пулково» направили в Росавиацию. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, 10 июля Федеральное агентство воздушного транспорта России направило представителями авиации в других странах обращение, в котором предложило обсудить возможность возобновления международных полетов и создать общие правила для авиаперевозок.

В этот же день вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что обсуждение данного вопроса с другими странами начнется уже 15 июля. В процессе переговоров будет уделено особое внимание эпидемиологической ситуации в странах, а также мерам по обеспечению безопасности перелетов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что через аэропорт Пулково в Россию вернулись свыше шести тысяч человек.