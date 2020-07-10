Через аэропорт Пулково в Россию вернулись свыше шести тысяч человек

Через аэропорт Пулково в Россию вернулись свыше шести тысяч человек
Фото: Baltphoto

С начала пандемии воздушные ворота Северной столицы обслужили 137 эвакуационных рейсов из 31 страны мира.

Об этом в пятницу, 10 июля, сообщила пресс-служба управляющей компании петербургского аэропорта. Через Пулково с начала пандемии на родину прибыли 6,2 тысячи граждан, оказавшихся за границей в момент закрытия границ. В частности, в городе на Неве за это приземлились самолеты из Нидерландов, Армении, Италии, США, Кубы, Индонезии и множества других государств.

Отметим, что вывозные рейсы продолжают совершаться и сегодня. Так, в ближайшее в Петербург вернутся россияне из Ташкента и Денпасара.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что, помимо рейсов из Узбекистана и Индонезии, которые прибудут 13 июля, в Пулково готовятся ко встрече граждан, возвращающихся из Соединенных Штатов (12 июля) и Армении (15 июля).

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вывозные рейсы пулково санкт-петербург


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Храм Гроба Господня закрыли из-за коронавируса
Из-за репетиций ко Дню ВМФ в Петербурге будут действовать строгие ограничения
Ученые заявили, что человек все слышит перед смертью
Жители Рубинштейна остались не довольны встречей с рестораторами и главой района
В Петербурге поднятый над школой радужный флаг назвали диверсией
Пользователи iPhone рассказали о масштабных сбоях в работе приложений
В Петербурге разбираются в хищении 30 млн рублей, которое произошло 8 лет назад
Житель Петербурга разбил машину друга и решил починить его с помощью ...