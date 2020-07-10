Через аэропорт Пулково в Россию вернулись свыше шести тысяч человек

С начала пандемии воздушные ворота Северной столицы обслужили 137 эвакуационных рейсов из 31 страны мира.

Об этом в пятницу, 10 июля, сообщила пресс-служба управляющей компании петербургского аэропорта. Через Пулково с начала пандемии на родину прибыли 6,2 тысячи граждан, оказавшихся за границей в момент закрытия границ. В частности, в городе на Неве за это приземлились самолеты из Нидерландов, Армении, Италии, США, Кубы, Индонезии и множества других государств.

Отметим, что вывозные рейсы продолжают совершаться и сегодня. Так, в ближайшее в Петербург вернутся россияне из Ташкента и Денпасара.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что, помимо рейсов из Узбекистана и Индонезии, которые прибудут 13 июля, в Пулково готовятся ко встрече граждан, возвращающихся из Соединенных Штатов (12 июля) и Армении (15 июля).