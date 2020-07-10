Бывший муж Меган Фокс закрутил роман сразу с двумя девушками

Бывший муж Меган Фокс закрутил роман сразу с двумя девушками
Брайан Остин Грин. Фото: Instagram актера

Брайан Остин Грин время зря не теряет.

Звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» после расставания с актрисой Меган Фокс, с которой пробыл в 10-летнем браке, пошел во все тяжкие.

Очевидцы заметили 46-летнего актера в компании нескольких моделей. Он проводил время с девушками в разных ресторанах. Речь идет о 39-летней Тине Луиз и 25-летней Кортни Стодден.

Стодден же решила прокомментировать свои отношения с Грином каналу Fox News. Девушка заявила, что актер является самым настоящим бабником. Он настойчиво хотел скрыть их связь и просил модель не распространяться о ней. Однако, Стодден закончила с ним общение после того, как к ней обратились другие девушки, рассказав о том, что Грин флиртует и с ними.

Общение с Луиз актер подтвердил самостоятельно. Встреча прошла в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Только подробности характера данного совместного вечера Остин Грин решил утаить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Меган Фокс снимется в научной фантастике.

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