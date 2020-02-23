Меган Фокс снимется в научной фантастике

Актриса и модель планирует сняться в боевике с уклоном в научную фантастику. Об этом сообщает Variety. Фильм будет называться «Аврора». В нем 33-летняя актриса сыграет астронавта. Героиня Фокс будет отправлена в космос для изучения солнечных бурь, которые могут создать опасность для Земли.

Главной героине придется нелегко в психологическом плане. Ведь она поймёт, что волны солнечного ветра могут влиять на течение времени. Она столкнется со своим прошлым и настоящим.

Режиссером фильма будет Лазар Бодрожа.

Согласно планам, съемки начнутся в Сербии в мае текущего года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что режиссёр нового Бэтмена представил Роберта Паттинсона в костюме. Видео было опубликовано в Twitter. Съемки фильма начались в январе, а премьера состоится 24 июня 2021 года. Режиссером выступил Мэтт Ривз.