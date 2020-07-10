Кэти Перри рассказала о последних месяцах беременности

Американская певица в находится в предвкушении от скорого рождения дочери от актера Орландо Блума.

Однако, статус будущей мамы не мешает Кэти Перри продолжать активно работать. Совсем скоро выйдет ее новый альбом под названием Smile. Во время его анонса, находясь на интервью радиостанции Hits Radio девушка рассказала о своей беременности.

Перри отметила, что ковыляет «как утка» и постоянно тяжело дышит. Дышать через рот при этом ей весьма не нравится. А еще она есть много фруктового льда и не может усидеть на месте. Врачи уверяют, что все в порядке и активный образ жизни идет только на пользу, поэтому времени певица зря не теряет, занимаясь различной деятельностью.

Отметила Перри и то, что ее жених Орландо Блум опытен в родительском вопросе (у актера есть сын от Миранды Керр). Поэтому выбор коляски остался за будущим отцом, так как, по словам певицы, она бы выбрала что-то большое и нелепое.

Стоит отметить, что свадьбу пара так и не сыграла. Помешала проведению мероприятия пандемия коронавируса. Ожидалось, что Перри и Блум станут супругами в начале лета в Японии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Орландо Блум сделал тату с именем сына, допустив ошибку.