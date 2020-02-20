Орландо Блум сделал тату с именем сына, допустив ошибку

Орландо Блум сделал тату с именем сына, допустив ошибку
В тату допущена ошибка. Фото: https://www.instagram.com/orlandobloom/

Актер зашифровал слово в коде азбуки Морзе, но у него вышло другое имя.

Об этом стало известно 19 февраля. Актер Орландо Блум поделился фотографией новой татуировки в своем Instagram-аккаунте. На ней видно, что артист не просто набил имя ребенка, но зашифровал его в коде азбуки Морзе. Идея показалась многим удачным, вот только некоторые фанаты заметили, что в слове допущена ошибка. Вместо «Флинн» Блуму набили «Фринн».

Пока что актер никак не комментировал замечания своей аудитории. Напоминаем, что Флинну уже девять лет, его мать — Мираанда Мэй Керр — австралийская супермодель, известна как одна из бывших ангелов Victoria’s Secret.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Андрей Григорьев-Апполонов выяснил, есть ли у него внебрачный ребенок. Певец сдал ДНК-тест, чтобы узнать правду.

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Орландо Блум ошибка тату
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