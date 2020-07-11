В Сестрорецке бездомная проникла в квартиру ради телефона

В Сестрорецке бездомная проникла в квартиру ради телефона
Фото: Pixabay

Женщину задержали, в отношении нее возбудили уголовное дело.

Об этом стало известно сегодня, 11 июля. Обо всем сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось 8 числа в Сестрорецке – местная жительница рассказала, что в ее дом через открытое окно проник преступник, который похитил телефон и скрылся с места происшествия.

Уже через пару часов на улице Володарского сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую. Ей оказалась женщина без определенного места жительства, при ней был похищенный телефон. Вещь изъяли, а подозреваемую задержали и возбудили в ее отношении уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге женщина с двумя приятелями разыграли ее похищение ради денег.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
кража сестрорецк телефон


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Анита Цой выздоровела после заражения коронавирусом
В Сестрорецке бездомная проникла в квартиру ради телефона
Бузова прокомментировала свое похищение в центре Москвы
СМИ посчитали, сколько Прилучный тратит на отдых с Карпович
Трамп признался, что США устраивали кибератаку против российской компании
Избитого жителя Луги нашли без сознания в канаве
В Петербурге тест на коронавирус за сутки сдали 19 тыс. человек
На Богословской неизвестные вломились в квартиру и украли миллион