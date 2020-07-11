В Пулково приземлился самолет из Душанбе

На родину вернулись 142 человека – они все это время находились за границей из-за коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 11 июля. Обо всем сообщается на онлайн-табло в петербургском аэропорту. В Пулково приземлился самолет из Душанбе, на борту которого находились 142 человека. Большая часть пассажиров – это жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. После того, как они попадут домой, им предстоит соблюдать карантин на протяжении двух недель. Жители другие регионов отправятся в обсерватор. За нарушение правила последует штраф, отметили в Смольном.

Отмечается, что в аэропорту людей встретили сотрудники различных органов власти, служб и ведомств. У них взяли анализы на коронавирус.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российский препарат коронавируса оказался очень эффективным.