Российский препарат коронавируса оказался очень эффективным

Вакцину от коронавируса пока не изобрели. Фото: Pixabay

Вакцину от коронавируса пока не изобрели. Фото: Pixabay

Производитель уверяет, что получает множество положительных отзывов.

Об этом стало известно сегодня, 11 июля. Обо всем сообщает ТАСС. В компании «Промомед» отметили, что «Арепливир» показывает высокую эффективность при лечении коронавируса. Более 90% пациентов, принимающие лекарство, уверяют, что чувствовали себя лучше уже в течение первых 24 часов. Уже через несколько дней то же подтверждали анализы. 80% пациентов выздоравливали, при этом ничего другого не принимая, уверяет производитель.

«В ходе исследований не зарегистрировано ни одного случая перехода заболевания в более тяжелую фазу»,

— говорится в сообщении.

Напоминаем, что «Арепливир» является одним из трех препаратов, одобренных Минздравом РФ для борьбы с инфекцией.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в США за сутки коронавирусом заболело рекордное количество человек. Прирост составил 63,2 тысячи. Другой рекорд был установлен 3 июля.