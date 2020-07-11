Российский препарат коронавируса оказался очень эффективным

Производитель уверяет, что получает множество положительных отзывов.
Об этом стало известно сегодня, 11 июля. Обо всем сообщает ТАСС. В компании «Промомед» отметили, что «Арепливир» показывает высокую эффективность при лечении коронавируса. Более 90% пациентов, принимающие лекарство, уверяют, что чувствовали себя лучше уже в течение первых 24 часов. Уже через несколько дней то же подтверждали анализы. 80% пациентов выздоравливали, при этом ничего другого не принимая, уверяет производитель.
«В ходе исследований не зарегистрировано ни одного случая перехода заболевания в более тяжелую фазу»,
— говорится в сообщении.
Напоминаем, что «Арепливир» является одним из трех препаратов, одобренных Минздравом РФ для борьбы с инфекцией.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в США за сутки коронавирусом заболело рекордное количество человек. Прирост составил 63,2 тысячи. Другой рекорд был установлен 3 июля.