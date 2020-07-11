В США за сутки коронавирусом заболело рекордное количество человек

Прирост составил 63,2 тысячи. Другой рекорд был установлен 3 июля.

Об этом стало известно сегодня, 11 июля. Обо всем свидетельствуют данные, размещённые на сайте Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей. За сутки в США зарегистрировано рекордное количество зараженных коронавирусом – 63,2 тысячи человек получили положительные результаты тестов. Заболевших нашли в 39 штатах. До этого рекорд был установлен 3 июля, тогда зафиксировали почти 57,5 тысяч случаев заражения.

Напоминаем, что в мире коронавирусом успели заразиться 12,2 миллиона пациентов, около 555 тысяч из них скончались. Америка продолжает занимать первое место по уровню распространения инфекции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Попова рассказала о необходимости создания специальной вакцины от коронавируса для детей.