Попова рассказала о необходимости создания специальной вакцины от коронавируса для детей

В России продолжают разрабатывать вакцины от коронавирусной инфекции. Ведутся клинические испытания, некоторые из которых весьма успешны. Однако, уже существующие разработки не смогут подойти для юных россиян.

Чтобы успешно вакцинировать детей, нужно соблюсти массу условий, при которых будет максимально обеспечена безопасность препарата для их организмов. В настоящее время такие разработки только начались. Ждать вакцину совсем скоро или даже в этом году, будет очень самонадеянно. Однако, у детей, которые болезнь уже перенесли, образуется иммунитет к патогену, поэтому он становится им уже не страшен. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у переболевших коронавирусом возникают длительные проблемы с иммунитетом.