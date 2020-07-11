Дзюба и Азмун пропустят матч с «Ахматом»

Футбольный клуб «Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Ахматом». Команды встретятся в рамках 28-го тура Российской Премьер-лиги на «Ахмат Арене» в Грозном 11 июля.

Встречу пропустят Артем Дзюба, Сердар Азмун и Ярослав Ракицкий. Причины, по которым футболистам дали отдохнуть, не уточняются.

На поле в основном составе выйдут Андрей Лунев, Вячеслав Караваев, Данила Прохин, Йордан Осорио, Дуглас Сантос, Леон Мусаев, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Себастьян Дриусси и Эмилиано Ригони.

В запасе оказались Михаил Кержаков, Александр Васютин, Игорь Смольников, Эмануэль Маммана, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Малком и Даниил Шамкин.

Матч стартует в 18:30 по петербургскому времени. Судить игру будет специалист из Нижнего Новгорода Михаил Вилков, помогать ему будут москвичи Николай Еремин и Андрей Болотенков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что футболистам «Зенита» вручили медали Чемпионата России. Команда досрочно стала победителем.