«Зенит» заполучил заветный кубок чемпионов РПЛ

Клуб стал чемпионом досрочно уже во второй раз. Фото: twitter.com/zenit_spb

Клуб стал чемпионом досрочно уже во второй раз. Фото: twitter.com/zenit_spb

Футболистам раздали золотые медали. На мероприятии присутствовал глава города.

Петербургский клуб «Зенит» сегодня, 8 июля, официально стал чемпионом России. Поздравить футболистов приехал губернатор Александр Беглов, председатель Российского футбольного союза Александр Дюков и глава «Газпрома» Александр Дюков. Игроки получили золотые медали, а также заветный кубок.

Напоминаем, что о триумфе «Зенита» стало известно еще задолго до окончания РПЛ. В эту среду футболисты сыграли с «Сочи», но матч ничего не решал, так как разрыв баллов был слишком большим.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Уткин объяснил, почему «Зенит» стал чемпионом. Комментатор убежден, что на это есть одна причина – и вовсе не талант футболистов.