Уткин объяснил, почему «Зенит» стал чемпионом

Комментатор убежден, что на это есть одна причина – и вовсе не талант футболистов.

Об этом стало известно сегодня, 8 июля. Своим мнением блогер Василий Уткин поделился в ролике на своём YouTube-канале. Он отметил, что «Зенит» стал чемпионом в текущем сезоне и тому есть объяснением в виде бюджета – 18 миллиардов рублей.

«Причём, как ни странно, это говорит в большей степени об отсутствии таланта, я думаю»,

— добавил Уткин.

Блогер уверены, что из-за конкуренции начинают проявлять себя таланты. Раньше таланта хватало только на то, чтобы не выигрывать чемпионат России, а сейчас они оскудели и «это уже не уронить».

Напоминаем, что «Зенит» победил досрочно, так как набрал столько очков, что ни одна команда не смогла бы вырвать кубок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Малком и Азмун принесли «Зениту» победу в матче РПЛ с «Сочи».