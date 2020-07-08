Малком и Азмун принесли «Зениту» победу в матче РПЛ с «Сочи»

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«Зенит» ещё до перерыва смог сравнять счёт. Фото: pixabay

Петербургский «Зенит» одержал победу в матче 27-го тура РПЛ с «Сочи». Игра закончилась со счетом 2:1.

Матч прошел на стадионе «Газпром Арена». Счет открыли гости. На 4-й минуте отличился нападающий Антон Заболотный, ранее игравший в «Зените». На 33-й минуте Малкому удалось сравнять счет, а на 76-й минуте команда вышла вперед , благодаря голу Сердара Азмуна.

Сине-бело-голубые, впрочем, и так уже выиграли чемпионат России этого сезона всего за 26 туров.

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