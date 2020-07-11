В Грозном начался матч между «Зенитом» и «Ахматом»

"Зенит" и "Ахмат" встретились в Грозном. Фото: ФК "Зенит"

"Зенит" и "Ахмат" встретились в Грозном. Фото: ФК "Зенит"

На «Ахмат Арене» в городе Грозном стартовал матч между петербургским «Зенитом» и «Ахматом». Командам предстоит сразиться в рамках 28-го тура РПЛ.

С первых минут на поле от «Зенита» вышли Лунёв, Караваев, Прохин, Дуглас Сантос, Осорио, Оздоев, Ерохин, Кузяев, Мусаев, Дриусси и Ригони.

В основном составе «Ахмата» заявлены Городов, Семёнов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Глушаков, Швец, Исмаэл Силва, Харин и Фелипе Визеу.

Судит игру специалист из Нижнего Новгорода Михаил Вилков, помогают ему москвичи Николай Еремин и Андрей Болотенков. В качестве резервного рефери работает Лаша Верулидзе. Инспектором назначен Сергей Французов.

Для «Зенита» матч не имеет турнирного значения. Команда досрочно одержала победу в чемпионате и получила главный трофей. Решающей для сине-бело-голубых стала встреча с «Краснодаром». Статус чемпиона «Зенит» получает в седьмой раз. Победу команда также отмечала в 1984, 2007, 2010, 2012, 2015 и 2019 годах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Артем Дзюба, Сердар Азмун и Ярослав Ракицкий пропустят матч с «Ахматом».