«Зенит» и «Ахмат» ушли на перерыв с равным счетом

После первого тайма «Зенит» и «Ахмат» ушли на перерыв со счетом 1:1. Команды встретились в матче 28-го тура Российской премьер-лиги на «Ахмат Арене» в Грозном 11 июля.

Счет открыл футболист «Ахмата» Олег Иванов на шестой минуте. Получив пас от Фелипе Визеу, он отправил мяч в ворота сине-бело-голубых.

Сравнять результат «Зениту» удалось на 22-й минуте. Нападающий петербургской команды Себастьян Дриусси откликнулся на навес в штрафную и с близкого расстояния забил гол. Вратарь «Ахмата» Евгений Городов оказался беспомощен.

Встреча проходит на «Ахмат Арене» в Грозном. В стартовом составе «Зенита» на поле вышли Лунёв, Караваев, Прохин, Дуглас Сантос, Осорио, Оздоев, Ерохин, Кузяев, Мусаев, Дриусси и Ригони. Дзюба, Азмун и Ракицкий матч пропускают.

Для «Зенита» матч не имеет турнирного значения. Команда досрочно одержала победу за четыре тура до конца чемпионата.