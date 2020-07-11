«Зенит» и «Ахмат» ушли на перерыв с равным счетом

&#171;Зенит&#187; и &#171;Ахмат&#187; ушли на перерыв с равным счетом
Себастьян Дриусси. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

После первого тайма «Зенит» и «Ахмат» ушли на перерыв со счетом 1:1. Команды встретились в матче 28-го тура Российской премьер-лиги на «Ахмат Арене» в Грозном 11 июля.

Счет открыл футболист «Ахмата» Олег Иванов на шестой минуте. Получив пас от Фелипе Визеу, он отправил мяч в ворота сине-бело-голубых.

Сравнять результат «Зениту» удалось на 22-й минуте. Нападающий петербургской команды Себастьян Дриусси откликнулся на навес в штрафную и с близкого расстояния забил гол. Вратарь «Ахмата» Евгений Городов оказался беспомощен.

Встреча проходит на «Ахмат Арене» в Грозном. В стартовом составе «Зенита» на поле вышли Лунёв, Караваев, Прохин, Дуглас Сантос, Осорио, Оздоев, Ерохин, Кузяев, Мусаев, Дриусси и Ригони. Дзюба, Азмун и Ракицкий матч пропускают.

Для «Зенита» матч не имеет турнирного значения. Команда досрочно одержала победу за четыре тура до конца чемпионата.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
"Зенит" ахмат новости спб рпл футбол


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге в воскресенье
Спорткомплекс с катком и бассейнами в Петергофе откроют в 2021 году
На развязке КАД с Парашютной перекроют два съезда
«Зенит» и «Ахмат» ушли на перерыв с равным счетом
Николаевскую больницу готовят к приему пациентов с коронавирусом
Ветер сносит деревья и рекламные щиты в Петербурге
На проспекте Ветеранов произошло вооруженное ограбление банка
В Грозном начался матч между «Зенитом» и «Ахматом»