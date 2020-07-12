В Петербурге еще 293 человека заразились коронавирусом

В Петербурге выявлено 293 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Петербург по-прежнему находится на второй строчке в списке регионов по числу выявленных случаев коронавируса в России за сутки. Отметим, что за последние сутки в стране зафиксировано 6 615 новых случаев заражения в 84 российских регионах. За сутки 130 человек скончались от коронавирусной инфекции. Всего в стране сейчас 727 162 зараженных, 11 335 погибших, выздоровело 501 061 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии началась в китайском городе Ухань. Она была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. В марте Всемирная Организация Здравоохранения признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала среднюю стоимость лечения инфицированных коронавирусом пациентов в Петербурге. На всякий случай город готовится ко второй волне распространения новой инфекции.