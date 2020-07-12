В Петербурге умерли 20 человек с коронавирусом

За минувшие сутки в Петербурге было зафиксировано 20 летальных исходов от коронавируса. Число погибших от коронавируса в городе достигло 1603 человека.

В Петербурге выявлено 293 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии число инфицированных выросло до 27 тыс. 570. Вылечится от заболевания смогли более 21 тыс. пациентов.

За последние сутки в стране зафиксировано 6 615 новых случаев заражения в 84 российских регионах. За сутки 130 человек скончались от коронавирусной инфекции. Всего в России сейчас 727 162 зараженных.

Вспышка неизвестной пневмонии началась в китайском городе Ухань. Она была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. В марте Всемирная Организация Здравоохранения признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала среднюю стоимость лечения инфицированных коронавирусом пациентов в Петербурге. На всякий случай город готовится ко второй волне распространения новой инфекции.